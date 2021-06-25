Игрок сборной Нидерландов пропустит остаток Евро-2020
Вейналдум выйдет на матч 1/8 финала против Чехии с повязкой в поддержку ЛГБТ-сообщества
Хавбек сборной заявил, что в случае оскорблений команда может уйти с поля
Фото: twitter.com/UEFAcom_ru
Хавбек сборной Нидерландов и французского ПСЖ Жоржиньо Вейналдум выступил с инициативой поддержать ЛГБТ-сообщество на матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Чехии, который пройдет 27 июня. Капитан нидерландцев выйдет на поле с радужной повязкой.
Вейналдума цитирует Besoccer:
Повязка на руке означает многое, потому что мы выступаем за разнообразие – одна любовь означает, что каждый является ее частью, и каждый обязан иметь волю быть самим собой. По нашему мнению, сейчас эти права нарушаются. У нас есть аудитория, чтобы делать все, что в наших силах, чтобы помочь.
Оскорбления со стороны болельщиков? Я действительно не знаю, как буду реагировать в такой ситуации. Изначально я думал, что уйду с поля, но, может быть, не сейчас, потому что, возможно, противник подумает: «Мы бросим расистские оскорбления, и они уйдут с поля». Скорее всего, так и произойдет, но сначала я поговорю с игроками об этом.
Онлайн трансляция матча Нидерланды – Чехия. Видео трансляция матча Нидерланды – Чехия. Начало – 19:00.
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