Вейналдум выйдет на матч 1/8 финала против Чехии с повязкой в поддержку ЛГБТ-сообщества

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Хавбек сборной Нидерландов и французского ПСЖ Жоржиньо Вейналдум выступил с инициативой поддержать ЛГБТ-сообщество на матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Чехии, который пройдет 27 июня. Капитан нидерландцев выйдет на поле с радужной повязкой.



Вейналдума цитирует Besoccer:

Оскорбления со стороны болельщиков? Я действительно не знаю, как буду реагировать в такой ситуации. Изначально я думал, что уйду с поля, но, может быть, не сейчас, потому что, возможно, противник подумает: «Мы бросим расистские оскорбления, и они уйдут с поля». Скорее всего, так и произойдет, но сначала я поговорю с игроками об этом.