Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Вида попытается сдержать атаки испанцев. Составы на матч 1/8 финала Евро

Сборной Хорватии будет противостоять команда Луиса Энрике
Футбол Евро-2020
18:02
Вида попытается сдержать атаки испанцев. Составы на матч 1/8 финала Евро
Фото - HNS

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Хорватии встретится с Испанией. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Главный тренер «клетчатых» Златко Далич и наставник «фурии рохи» Луис Энрике определились с составами на игру. Отметим, что из-за коронавируса не сможет сыграть полузащитник Иван Перишич.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Хорватия – Испания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хорватия – Испания сборная Испании (футбол) сборная Хорватии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Партнер Зинченко по «Сити» раскрыл причины смены гражданства
Партнер Зинченко по «Сити» раскрыл причины смены гражданства
Футбол Евро-2020
14:40
Сегодня пройдут третьи матчи 1/8 финала Евро-2020
Сегодня пройдут третьи матчи 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
08:11
Хорватия лишилась лидера команды из-за коронавируса
Хорватия лишилась лидера команды из-за коронавируса
Футбол Евро-2020
27 июня 08:45
Полузащитник сборной Хорватии: «Нам нельзя позволять Испании играть в свой футбол»
Полузащитник сборной Хорватии: «Нам нельзя позволять Испании играть в свой футбол»
Футбол Евро-2020
26 июня 16:42
Вида: «В матче с Испанией нас ждет ад»
Вида: «В матче с Испанией нас ждет ад»
Футбол Евро-2020
26 июня 14:38
Матч Франция – Швейцария обслужат аргентинские арбитры
Матч Франция – Швейцария обслужат аргентинские арбитры
Футбол Евро-2020
26 июня 13:51

Новости: Футбол

Хавбек Швеции: «Бежать из Крыма меня заставили россияне»
Хавбек Швеции: «Бежать из Крыма меня заставили россияне»
Сборная Украины
18:30
Вида попытается сдержать атаки испанцев. Составы на матч 1/8 финала Евро
Вида попытается сдержать атаки испанцев. Составы на матч 1/8 финала Евро
Евро-2020
18:02
Палкин: «Дай Бог, чтобы и дальше сборной Украины светил фарт»
Палкин: «Дай Бог, чтобы и дальше сборной Украины светил фарт»
Сборная Украины
17:37
Известный российский актер в восторге от игры и поведения Ярмоленко
Известный российский актер в восторге от игры и поведения Ярмоленко
ЕВРО-2020
17:22
Палкин: «Новички будут на 99,9 процента готовы к официальным матчам»
Палкин: «Новички будут на 99,9 процента готовы к официальным матчам»
Украинская Премьер-лига
17:22
Зубков больше не сможет сыграть на Евро-2020
Зубков больше не сможет сыграть на Евро-2020
Сборная Украины
16:58
Кулач и 28 игроков «Динамо» прибыли на сбор в Швейцарию
Кулач и 28 игроков «Динамо» прибыли на сбор в Швейцарию
Украинская Премьер-лига
16:38
Сборная Украины прибыла в Глазго. Уже завтра матч со Швецией
Сборная Украины прибыла в Глазго. Уже завтра матч со Швецией
Сборная Украины
16:17
Эксперты не оставляют никаких шансов вице-чемпиону мира в матче с Испанией
Эксперты не оставляют никаких шансов вице-чемпиону мира в матче с Испанией
ЕВРО-2020
16:02
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
4
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
14
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости