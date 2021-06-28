Эксперты не оставляют никаких шансов вице-чемпиону мира в матче с Испанией
Вида попытается сдержать атаки испанцев. Составы на матч 1/8 финала Евро
Сборной Хорватии будет противостоять команда Луиса Энрике
Фото - HNS
В 1/8 финала Евро-2020 сборная Хорватии встретится с Испанией. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Главный тренер «клетчатых» Златко Далич и наставник «фурии рохи» Луис Энрике определились с составами на игру. Отметим, что из-за коронавируса не сможет сыграть полузащитник Иван Перишич.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Хорватия – Испания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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