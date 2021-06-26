Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
Вида: «В матче с Испанией нас ждет ад»
Защитник понимает, что Хорватии будет непросто
Домагой Вида / Фото: UEFA
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида высказался о грядущем матче с Испанией в 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Сборная Испании – это сильная команда с отличными игроками. Но она была гораздо сильнее, когда играли Хави и Иньеста. Впрочем, это не отменяет того, что в понедельник нас ждет ад. Придется работать на полную, чтобы иметь шанс победить. Мы должны сохранять спокойствие, когда мяч будет у соперников. И быстро контратаковать, когда мяч у нас. Испания не любит играть без мяча. Мы должны извлечь из этого максимум выгоды».
Напомним, Хорватия сыграет с Испанией 28-го июня, уже известны арбитры на этот матч.