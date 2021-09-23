«Шахтер» сократил возможное количество зрителей на матч с «Интером»
Видаль может пропустить матч с «Шахтером»
Хавбек продолжает восстанавливаться после травмы
21:53
Артуро Видаль / Фото: Getty Images
Хавбек «Интера» Артуро Видаль может пропустить матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера», сообщает Football Italia.
По информации источника, полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы бедра. Видаль уже пропустит матчи в Серии А против «Болоньи» и «Фиорентины». Ближайший матч с «Аталантой» Видаль точно пропустит.
Матч «Шахтер» – «Интер» состоится 28-го сентября.
Ранее стало известно, что «Шахтер» сократил возможное количество болельщиков на матче с «Интером» из-за карантина.
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