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Видаль рискует пропустить Кубок Америки

Болезнь может помешать чилийцу помочь своей сборной
Футбол В мире
15:45
Видаль рискует пропустить Кубок Америки
Артуро Видаль / фото - Readfootball

Хавбек «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль был госпитализирован с коронавирусом, сообщает издание L'ÉQUIPE.

Чилиец сдал положительный результат на ковид, после чего был изолирован и госпитализирован. Сам игрок пока не давал информации о состоянии своего здоровья.

34-летний полузащитник рискует пропустить Кубок Америки, который начнется 13 июня. Но точно известно, что он не сможет помочь своей команде в ближайших матчах отбора на ЧМ-22 с Аргентиной и Боливией.

В минувшем сезоне Видаль отбегал за «Интер» 33 матча, в которых записал на своей счет 4 результативных действия.

Напомним, Кубок Америки находится под угрозой отмены.

Павел Харченко
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Теги

Артуро Видаль Копа Америка Интер

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