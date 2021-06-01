Видаль рискует пропустить Кубок Америки

Болезнь может помешать чилийцу помочь своей сборной

Артуро Видаль / фото - Readfootball

Хавбек «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль был госпитализирован с коронавирусом, сообщает издание L'ÉQUIPE.

Чилиец сдал положительный результат на ковид, после чего был изолирован и госпитализирован. Сам игрок пока не давал информации о состоянии своего здоровья.

34-летний полузащитник рискует пропустить Кубок Америки, который начнется 13 июня. Но точно известно, что он не сможет помочь своей команде в ближайших матчах отбора на ЧМ-22 с Аргентиной и Боливией.

В минувшем сезоне Видаль отбегал за «Интер» 33 матча, в которых записал на своей счет 4 результативных действия.

Напомним, Кубок Америки находится под угрозой отмены.