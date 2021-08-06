Игрок, которого сватали в «Динамо», забил обидчику киевлян и помог «Селтику» победить
Видео. Как Беседин поддерживает форму во время восстановления
Форварда ждет длинная реабилитация
Артем Беседин / фото - GettyImages
Нападающий «Динамо» Артем Беседин восстанавливается после тяжелого повреждения, полученного на Евро-2020. Игрок на своей странице в Instagram показал, как он держит себя в форме во время реабилитации.
Форварду нанес травму защитник сборной Швеции Даниэльсон в матче 1/8 Евро-2020. Футболист пропустит около полугода.
Напомним, Беседин рассказал, как будет заново учиться ходить.
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