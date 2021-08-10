Снова только два украинца. Стартовый состав «Шахтера» на матч с «Генком»
Видео. Как Траоре забивал свой первый гол в Лиге чемпионов за «Шахтер»
Буркинский форвард вывел «горняков» вперед
21:36
фото - ФК Шахтер
Форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре открыл счет в ответном матче квалификационного этапа Лиги чемпионов против «Генка».
На 27-й минуте после резкого прорыва от Додо и точного паса от Тете буркинский нападающий сильно пробил в дальний угол и забил свой первый мяч в футболе «горняков» в матче главного турнира Старого Света.
Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Генк».
Комментарии 0