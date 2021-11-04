«Манчестер Сити» с Зинченко, несмотря на автогол, разгромил «Брюгге» Соболя
Видео, как Зинченко зарядил мячом в голову Стерлингу
Курьез произошел на тренировке перед матчем с «Брюгге»
19:46
Александр Зинченко / фото - Depositphotos.com
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Брюгге» (4:1). На предматчевой тренировке произошел забавный инцидент.
Украинский легионер «горожан» Александр Зинченко разминался перед поединком и случайно попал мячом в голову партнеру по команде Рахиму Стерлингу.
Напомним, в АПЛ «Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл дома «Кристал Пэлас»
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