Шапаренко: «Знакомимся с требованиями Петракова и его видением футбола»
Видео сумасшедшего гола. Как Шапаренко ввел Францию и Льориса в состояние ступора
Украинец пробил настолько мощно и точно, что удар был не берущийся
4 сентября 22:56
Николай Шапаренко / Фото: Твиттер
Представляем видео гола полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко в ворота Франции на 44-й минуте матча отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.
LE BANGER DE SHAPARENKO UKRFRA— Le Football en VOD XXXV (@FootballXXXV) September 4, 2021
Забитый Шапаренко мяч помог сборной Украины выйти вперед и стал единственным в первом тайме матча, онлайн-трансляция доступна по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.