Чемпионат Италии. Джеко сравнял счет в матче «Интера» с «Аталантой». Онлайн трансляция
Видео убийственной пушки Малиновского в ворота «Интера»
Украинец забил в ворота чемпионов Италии
19:50
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC
В матче шестого тура Серии А «Интер» принимал «Аталанту».
Украинский хавбек бергамасков Руслан Малиновский ответил на гол Лаутаро Мартинеса своим шедевральным ударом, сравняв счет в игре.
Ah, no. Terrible golazo de Malinovskyi para poner el 1-1 entre Inter y Atalanta. pic.twitter.com/KxsDO9YQr7— Valentín Torres Erwerle (@TorresErwerle) September 25, 2021
Напомним, стало известно, кого игроки сборной Украины поддержали в конфликте Петракова и Малиновского.
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