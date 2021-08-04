Де Дзерби: «Нужно улучшать организацию игры, но в целом – я доволен»
Видеообзор тяжелой победы «Шахтера» на старте квалификации Лиги чемпионов
«Горняки» в волевом стиле одолели «Генк»
4 августа 05:04
Фото: пресс-служба «Шахтера»
Вице-чемпион Украины «Шахтер» победил на выезде «Генк» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Видеообзор встречи:
Ответная встреча состоится 10 августа в Киеве. Победитель этой пары, вероятней всего, сыграет против «Монако».
После матча главный тренер «Шахтер» рассказал, что доволен игрой своей команды, но не во всех аспектах.
Комментарии 0