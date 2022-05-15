Миколенко не помог. «Эвертон» вдевятером проиграл «Брентфорду» и рискует вылететь из АПЛ
Відома оцінка Миколенка за матч проти «Брентфорда»
Віталій провів на полі всі 90 хвилин
21:30
Віталій Миколенко / Фото: Getty Images
Авторитетний портал WhoScored оцінив дії латераля «Евертона» Віталія Миколенка за матч проти «Брентфорда» (2:3).
У Віталія оцінка 6,4 – середній результат в команді.
Нагадаємо, «Евертон» знаходиться біля зони вильоту, проте ще має 2 матчі, аби виправити ситуацію та залишитись в еліті.
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