Виейра заявил, что сборная Франции не заслужила выхода в 1/4 Евро-2020

Легендарный игрок недоволен сборной

Патрик Виейра / фото - Goal

Сборная Франции сенсационно уступила Швейцарии в 1/8 чемпионата Европы и вылетела из турнира.

Легендарный французский футболист и чемпион мира в составе сборной Патрик Виейра прокомментировал шокирующий вылет «трехцветных» из чемпионата Европы. Слова экс-игрока приводит ITV.

«Я разочарован отношением к игре, не было никакой связи, командного духа. Франция не играла как команда. Поэтому заслужила не выхода в следующую стадию. Сборная Швейцарии показала психологическую силу, команда была верна своему стилю. Победила лучшая команда».

Французская команда не ожидала такого проявления силы воли от швейцарцев, которые самоотверженно отыгрались со счета 1:3, вышли в овертаймы и одолели «трехцветных» в серии пенальти.

Решающий удар с точки не реализовал самый дорогой игрок мира Килиан Мбаппе. И хоть партнеры по команде и тренер простили игрока, но болельщики оказались не такими лояльными и буквально смешали игрока с грязью в соцсетях.

Напомним, наставник французов Дидье Дешам после феноменального вылета рассказал о своем будущем.