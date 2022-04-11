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Виктор Леоненко потерял работу из-за поддержки российских спортсменов

Экс-форвард сборной Украины считает, что спорт – вне политики
Футбол Украинская Премьер-лига
11 апреля 21:20
Виктор Леоненко потерял работу из-за поддержки российских спортсменов
Виктор Леоненко / Фото: ТК Футбол

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко потерял работу на телеканалах Футбол 1/2/3 из-за поддержки российских спортсменов.

«Я не политик, этот вопрос не ко мне. Конечно, никто в такое не верил и не думал об этом. Но докатились. Когда политики лезут в спорт, не только в мирную жизнь, то спорта уже нет.

Российские спортсмены теперь только у себя дома будут играть. Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. Что с нас брать? В России за слова можно сразу в тюрягу сесть. Здесь все понятно. Поэтому я спортсменов особо и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок.

Мы мирные люди, разве что Алиев может из автомата пострелять. И то я не уверен – может, и умеет стрелять. Но он ругательства делает, хотя я ругательства не люблю».

После этих слов Леоненко генеральный директор ТК «Футбол 1/2/3» Александр Денисов сообщил, что каналы прекращают сотрудничество с «экспертом».

Напомним, Леоненко уже неоднократно повторял, что «спорт вне политики».

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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