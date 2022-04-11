Виктор Леоненко потерял работу из-за поддержки российских спортсменов

Виктор Леоненко / Фото: ТК Футбол

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко потерял работу на телеканалах Футбол 1/2/3 из-за поддержки российских спортсменов.

Российские спортсмены теперь только у себя дома будут играть. Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. Что с нас брать? В России за слова можно сразу в тюрягу сесть. Здесь все понятно. Поэтому я спортсменов особо и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок.

Мы мирные люди, разве что Алиев может из автомата пострелять. И то я не уверен – может, и умеет стрелять. Но он ругательства делает, хотя я ругательства не люблю».