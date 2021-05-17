«Арсенал» неожиданно переиграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
Виллиан может оказаться в МЛС
Игрок покинет «Арсенал» в конце сезона
17 мая 14:24
Виллиан / Фото: AFP
Полузащитник «Арсенала» Виллиан может покинуть команду летом.
У 32-летнего футболиста есть предложения от ряда клубов. Наиболее конкретный интерес – от «Интер» Майями из МЛС, сообщает Sky Sports.
Бразилец проиграл конкуренцию в стартовом составе по ходу сезона. Он провел в АПЛ 25 матчей, в которых забил лишь один мяч.
Виллиан перешел в «Арсенал» лишь летом.
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