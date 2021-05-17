Виллиан может оказаться в МЛС

Игрок покинет «Арсенал» в конце сезона

Виллиан / Фото: AFP

Полузащитник «Арсенала» Виллиан может покинуть команду летом.

У 32-летнего футболиста есть предложения от ряда клубов. Наиболее конкретный интерес – от «Интер» Майями из МЛС, сообщает Sky Sports.

Бразилец проиграл конкуренцию в стартовом составе по ходу сезона. Он провел в АПЛ 25 матчей, в которых забил лишь один мяч.

Виллиан перешел в «Арсенал» лишь летом.