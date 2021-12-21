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Виллиан – об «Арсенале»: «Самое сложное время в карьере, я был несчастлив там»

Сейчас бразилец выступает в «Кориантианс»
Футбол В мире
21 декабря 21:28
Виллиан – об «Арсенале»: «Самое сложное время в карьере, я был несчастлив там»
Виллиан / Фото: Getty Images

Полузащитник «Коринтианс» Виллиан в интервью Рио Фердинанду на его Youtube-канале рассказал, что в лондонском «Арсенале» у него был сложнейший период в карьере.

«Я не был счастлив, поэтому я не играл на должном уровне. Не хочу вдаваться в подробности, но был несчастлив.

Когда я только приехал туда, я был счастлив. Я был мотивирован, хотел хорошо себя проявить – новый клуб, новые партнеры, новые проекты.

Спустя 3 месяца я сказал своему агенту: «Пожалуйста, я хочу уйти». Я не хочу говорить о клубе, потому что это клуб с большой историей, но все пошло не так, это, несомненно, было самое сложное время в моей карьере».


Напомним, Виллиан покинул «Арсенал» в августе 2021-го года, вернувшись в Бразилию.

Петр Приходько
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Виллиан Арсенал Лондон

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