Виллиан – об «Арсенале»: «Самое сложное время в карьере, я был несчастлив там»

Виллиан / Фото: Getty Images

Полузащитник «Коринтианс» Виллиан в интервью Рио Фердинанду на его Youtube-канале рассказал, что в лондонском «Арсенале» у него был сложнейший период в карьере.

Когда я только приехал туда, я был счастлив. Я был мотивирован, хотел хорошо себя проявить – новый клуб, новые партнеры, новые проекты.

Спустя 3 месяца я сказал своему агенту: «Пожалуйста, я хочу уйти». Я не хочу говорить о клубе, потому что это клуб с большой историей, но все пошло не так, это, несомненно, было самое сложное время в моей карьере».