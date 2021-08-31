Виллиан: «В «Арсенале» на поле пошло все не так, как я надеялся»

Виллиан / Фото: Twitter

Бразильский полузащитник Виллиан в своем Instagram высказался об уходе из «Арсенала».

К сожалению, на поле все пошло не так, как мы все планировали и надеялись, я получил много критики, особенно от некоторых представителей прессы, за то, что я приехал сюда по финансовым причинам… Я надеюсь, своими сегодняшними действиями я показал всё этим людям, и теперь они понимают, что это не так. Я надеюсь, что это научит некоторых людей держать свое мнение при себе и не создавать плохую среду, чтобы стать популярными.

Всю свою карьеру я делал все, чтобы быть как можно лучше играть. Я всегда хочу побеждать, и мне трудно смириться с тем, что я этого не сделаю. К сожалению, в «Арсенале» этого не случилось со мной, и я сожалею об этом.

Я приехал в Англию в 2013 году и наслаждался каждой минутой своего пребывания здесь. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне играть в этой замечательной лиге, полной душевности и духа.

Фанатам «Арсенала» я сожалею, что нам так и не удалось встретиться должным образом из-за пандемии, но я знаю, что ваше стремление к успеху и ваша поддержка невероятны, поэтому я желаю вам всего наилучшего в будущем, потому что вы этого заслуживаете. Всем, кто связан с этим историческим клубом, я желаю всего наилучшего в будущем».