«Вильярреал» дороже «Динамо» чуть больше, чем в два раза

Фото: пресс-служба Динамо

Сегодня в 1/8 финала Лиги Европы киевское «Динамо» примет «Вильярреал».

По данным портала Transfermarkt, испанская команда дороже украинской чуть больше, чем на 130 миллионов евро. Состав «Динамо» оценивается в 116 миллионов евро, тогда как состав «Вильярреала» – в 246,7 миллиона евро.

Кроме того, самый дорогой футболист «Вильярреала» (Пау Торрес, 50 миллионов) в два раза дороже самого дорогого игрока «Динамо» (Виктор Цыганков, 24 миллиона).

«Динамо» примет «Вильярреал» сегодня, начало – в 20:00.

Видео трансляция матча «Динамо» – «Вильярреал».

Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Вильярреал».