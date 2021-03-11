Маркевич: «Вильярреал» входит в топ-5 чемпионата Испании, но шансы у «Динамо» есть»
«Вильярреал» дороже «Динамо» чуть больше, чем в два раза
Самый дорогой игрок соперника киевлян стоит 50 миллионов евро
Фото: пресс-служба Динамо
Сегодня в 1/8 финала Лиги Европы киевское «Динамо» примет «Вильярреал».
По данным портала Transfermarkt, испанская команда дороже украинской чуть больше, чем на 130 миллионов евро. Состав «Динамо» оценивается в 116 миллионов евро, тогда как состав «Вильярреала» – в 246,7 миллиона евро.
Кроме того, самый дорогой футболист «Вильярреала» (Пау Торрес, 50 миллионов) в два раза дороже самого дорогого игрока «Динамо» (Виктор Цыганков, 24 миллиона).
«Динамо» примет «Вильярреал» сегодня, начало – в 20:00.
Видео трансляция матча «Динамо» – «Вильярреал».
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