Лучший день в их жизни. Как «Вильярреал» награждали первым в истории клуба большим европейским трофеем
«Вильярреал» и МЮ забили 21 мяч, а потом Де Хеа все закончил. Самая длительная серия пенальти в истории ЛЕ
Игроки долго не промахивались
08:25
Фото: Getty Images
В финальном матче Лиги Европы «Вильярреал» сумел одолеть «Манчестер Юнайтед» лишь после серии пенальти (1:1, пен 11:10)
Все футболисты каждой из команд реализовали свои удары. Последним к точке подошел голкипер МЮ Давид де Хеа и сплоховал, тем самым принеся «Вильярреалу» победу на турнире.
Лучший день в их жизни. Как «Вильярреал» награждали первым в истории клуба большим европейским трофеем.
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