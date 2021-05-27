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«Вильярреал» и МЮ забили 21 мяч, а потом Де Хеа все закончил. Самая длительная серия пенальти в истории ЛЕ

Игроки долго не промахивались
Футбол Лига Европы UEFA
08:25
«Вильярреал» и МЮ забили 21 мяч, а потом Де Хеа все закончил. Самая длительная серия пенальти в истории ЛЕ
Фото: Getty Images

В финальном матче Лиги Европы «Вильярреал» сумел одолеть «Манчестер Юнайтед» лишь после серии пенальти (1:1, пен 11:10)

Все футболисты каждой из команд реализовали свои удары. Последним к точке подошел голкипер МЮ Давид де Хеа и сплоховал, тем самым принеся «Вильярреалу» победу на турнире.

Лучший день в их жизни. Как «Вильярреал» награждали первым в истории клуба большим европейским трофеем.

Петр Приходько
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Теги

Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Вильярреал

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