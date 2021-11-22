Хет-трик форварда «Кадиса» не помог удержать победу над «Вильярреалом»
«Вильярреал» может подписать сверхзабивного форварда из Англии
Парень в 18 матчах успел забить 21 мяч
22 ноября 22:47
Александар Митрович / Фото: The Times
Испанский «Вильярреал» заинтересован в переходе сербского форварда «Фулхэма» Александара Митровича, сообщает Football Transfer News.
Главный тренер испанского клуба Унаи Эмери как раз намерен укрепить нападение таким массивным и забивным форвардом.
Отметим, что в нынешнем сезоне Чемпионшипа Александар Митрович в 18 матчей, забил 21 мяч и сделал 5 асисстов.
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