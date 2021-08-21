«Вильярреал» на старте сезона играет только вничью. На этот раз – с «Эспаньолом»

VAR отменил гол на пятой компенсированной минуте

Фото - Вильярреал

Во втором туре испанской Примеры «Вильярреал» на выезде сыграл вничью с «Эспаньолом».

Соперники показали в целом равную игру. «Желтая субмарина» несколько больше контролировала игру. Но дивидендов это подопечным Унаи Эмери не принесло.

В компенсированное время они могли и уступить. Мяч забил У Лэй. Однако гол китайца не был засчитан после пересмотра VAR из-за игры рукой.

Это уже третья ничья в основное время для команды со старта сезона. Ранее такой исход 90 минут фиксировался с «Челси» (1:1, 5:6 – пен.) и «Гранадой» (0:0).

«Вильярреал» и «Эспаньол» набрали по два очка в турнирной таблице.

Примера, 2 тур

«Эспаньол» – «Вильярреал» 0:0

«Эспаньол»: Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса (Дидак Вила, 46), Давид Лопес (Баре, 75), Дардер (Морланес, 85), Эмбарба, де Томас, Димата (У Лэй, 67), Пуадо (Меламед, 67).

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Манди, Альберто Морено (Раба, 74), Мойсес Гомес (Данджума, 86), Педраса (Эступиньян, 61), Капу (Пенья, 87), Тригерос (Коклен, 61), Жерар Морено, Диа.

Предупреждения: де Томас, Хиль, Баре – Капу, Мойсес Гомес, Альберто Морено, Манди