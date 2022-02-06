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«Вильярреал» обыграл «Бетис» и ворвался в борьбу за Лигу чемпионов

Команда поднялась на 6–е место
Футбол Примерa (Испания)
06 февраля 21:26
«Вильярреал» обыграл «Бетис» и ворвался в борьбу за Лигу чемпионов
Фото: twitter.com/VillarrealCF

«Бетис» в матче 23 тура Ла Лиги проиграл дома «Вильярреалу».

Оба мяча «желтая субмарина» забила в каждом из таймов. Торрес открыл счет в матче, а Капу в конце встречи добил «огурцов».

«Вильярреал» поднялся на 6-е место в таблице Ла Лиги и лишь три очка проигрывает «Барселоне».

Ла Лига. 23-й тур:

«Бетис» – «Вильярреал» 0:2

Голы: Торрес, 41, Капу, 83

«Бетис»: Руй Силва, Бельерин, Бартра, Песселья, Миранда, Гуардадо (Родри, 59), Каналес, Родригес, Хуанми (Руибаль, 84), Виллиан Жозе (Иглесиас, 59), Фекир (Тельо, 87).

«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Орье, 64), Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Ло Чельсо, 77), Педраса, Капу, Парехо, Чуквуэзе (Пино, 77), Пако Алькасер (Данджума, 63), Жерар Морено (Тригерос, 35).

Андрей Усмонов
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