Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Вильярреал» обыграл МЮ в финале Лиги Европы после продолжительной серии пенальти

Унаи Эмери снова доказал, что он - король ЛЕ
Футбол Лига Европы UEFA
00:59
«Вильярреал» обыграл МЮ в финале Лиги Европы после продолжительной серии пенальти
Фото: Getty Images

В финальном матче Лиги Европы сезона 2020/21 встретились испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед».

Активнее начали англичане, они и захватили инициативу. Но первый гол случился именно у ворот Давида де Хеа: Жерар Морено легким касанием отправил мяч в сетку ворот МЮ после хорошего навеса.

Лучшие моменты первого тайма

МЮ удалось сравнять счет в начале второго тайма, постарался опытный форвард Эдинсон Кавани. Команды обменялись голами, но не сумели определить победителя в основное время.

Лучшие моменты второго тайма

В овертаймах мы не увидели ничего интересного, дело дошло до серии пенальти.

Серия 11-метровых была продолжительной. Никто не промахивался, дело дошло до ударов вратарей, Рулли забил, а Де Хеа не смог пробить оппонента.

«Вильярреал» впервые в истории выигрывает европейский трофей, а Унаи Эмери в четвертый раз в карьере выиграл Лигу Европы.

Лига Европы, финал

«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» 1:1 (пен 11:10)

Голы: Морено, 29 – Кавани, 55

«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 88), Пау Торрес, Альбиоль, Педраса (Альберто Морено, 88), Парехо, Пино (Пако Алькасер, 77), Тригерос (Мойсес Гомес, 77), Капу (Раба, 120), Бакка (Коклен, 60), Жерар Морено.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака (Мата, 120), Шоу, Байи (Туанзебе, 116), Линделеф, Бруну Фернандеш, Погба (Джеймс, 115), Мактомини (Теллес, 120), Кавани, Гринвуд (Фред, 100), Рэшфорд.

Предупреждения: Капу (54), Байи (82), Фойт (84), Кавани (113).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Вильярреал Манчестер Юнайтед

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Вильярреал» победил МЮ в финале ЛЕ. Как это было
«Вильярреал» победил МЮ в финале ЛЕ. Как это было
Футбол Лига Европы UEFA
00:56
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
Футбол Лига Европы UEFA
00:24
Сильнейшие в строю! Известны стартовые составы команд на финал Лиги Европы
Сильнейшие в строю! Известны стартовые составы команд на финал Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
26 мая 21:07
Победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов из одного города. Манчестер может повторить редкое достижение
Тема дня Победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов из одного города. Манчестер может повторить редкое достижение
Футбол Лига Европы UEFA
26 мая 21:07
1
На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали перед финалом Лиги Европы
На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали перед финалом Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
26 мая 17:52
Защитник «Вильярреала» вернулся в общую группу перед финалом Лиги Европы
Защитник «Вильярреала» вернулся в общую группу перед финалом Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
26 мая 13:01

Новости: Футбол

«Вильярреал» обыграл МЮ в финале Лиги Европы после продолжительной серии пенальти
«Вильярреал» обыграл МЮ в финале Лиги Европы после продолжительной серии пенальти
Лига Европы UEFA
00:59
«Вильярреал» победил МЮ в финале ЛЕ. Как это было
«Вильярреал» победил МЮ в финале ЛЕ. Как это было
Лига Европы UEFA
00:56
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
Лига Европы UEFA
00:24
Вирт: «6-7 новичков помогут нам в следующем сезоне УПЛ»
Вирт: «6-7 новичков помогут нам в следующем сезоне УПЛ»
Первая лига
26 мая 23:37
Де Дзерби назвал свою главную цель в «Шахтере»
Де Дзерби назвал свою главную цель в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
26 мая 23:25
Ротань: «Разочарован больше не результатом, а содержанием игры»
Ротань: «Разочарован больше не результатом, а содержанием игры»
Сборная Украины
26 мая 22:57
«Динамо» назвало лучшего футболиста по итогам мая
«Динамо» назвало лучшего футболиста по итогам мая
Украинская Премьер-лига
26 мая 22:55
Луческу: «Если у меня будет конфликт с игроками «Динамо», значит виноват я»
Луческу: «Если у меня будет конфликт с игроками «Динамо», значит виноват я»
Украинская Премьер-лига
26 мая 22:40
Де Дзерби назвал позиции, которые он хочет усилить в «Шахтере»
Де Дзерби назвал позиции, которые он хочет усилить в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
26 мая 22:29
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
3
Все новости