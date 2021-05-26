«Вильярреал» обыграл МЮ в финале Лиги Европы после продолжительной серии пенальти

Унаи Эмери снова доказал, что он - король ЛЕ

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В финальном матче Лиги Европы сезона 2020/21 встретились испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед».

Активнее начали англичане, они и захватили инициативу. Но первый гол случился именно у ворот Давида де Хеа: Жерар Морено легким касанием отправил мяч в сетку ворот МЮ после хорошего навеса.

Лучшие моменты первого тайма

МЮ удалось сравнять счет в начале второго тайма, постарался опытный форвард Эдинсон Кавани. Команды обменялись голами, но не сумели определить победителя в основное время.

Лучшие моменты второго тайма

В овертаймах мы не увидели ничего интересного, дело дошло до серии пенальти.

Серия 11-метровых была продолжительной. Никто не промахивался, дело дошло до ударов вратарей, Рулли забил, а Де Хеа не смог пробить оппонента.

«Вильярреал» впервые в истории выигрывает европейский трофей, а Унаи Эмери в четвертый раз в карьере выиграл Лигу Европы.

Лига Европы, финал

«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» 1:1 (пен 11:10)

Голы: Морено, 29 – Кавани, 55

«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 88), Пау Торрес, Альбиоль, Педраса (Альберто Морено, 88), Парехо, Пино (Пако Алькасер, 77), Тригерос (Мойсес Гомес, 77), Капу (Раба, 120), Бакка (Коклен, 60), Жерар Морено.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака (Мата, 120), Шоу, Байи (Туанзебе, 116), Линделеф, Бруну Фернандеш, Погба (Джеймс, 115), Мактомини (Теллес, 120), Кавани, Гринвуд (Фред, 100), Рэшфорд.

Предупреждения: Капу (54), Байи (82), Фойт (84), Кавани (113).