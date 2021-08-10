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«Вильярреал» продлил своего лидера на шесть лет
Морено останется в команде
11:50
Фото: AS
Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено продлил контракт с клубом.
Он подписал новый контракт до 2027 года, сообщает сайт клуба. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, забив 23 мяча в Ла Лиге.
Примечательно, что Морено делит первое место с Джузеппе Росси в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Оба забили по 82 гола.
Жерар выступает за «Вильярреал» с 2018 года. В прошлом сезоне команда выиграла Лигу Европы.
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