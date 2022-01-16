«Вильярреал» проиграл аутсайдеру, отдалившись от зоны еврокубков

Победители ЛЕ не лучшим образом выступают в ЛЕ

фото - Elche FC

А матче 21-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на выезде играл с «Эльче».

Хозяева забили единственный гол в этой встрече, когда на 78-й минуте ворота «субмарины» поразил Бойе.

Подопечные Эмери идут лишь на 8-й строчке в Примере, имея 29 очков в активе. Также команда ранее вылетела из Кубка Испании, пропустив решающий гол от украинского защитника.

Примера, 21-й тур

«Эльче» – «Вильярреал» 1:0

«Эльче»: Бадия, Барраган, Верду, Диего Гонсалес, Мохика, Маскарель, Гумбау (Марконе, 84), Моренте (Хосан, 76), Лукас Перес (Бойе, 66), Каррильо, Милья.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 75), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 75), Альберто Морено (Раба, 85), Мойсес Гомес (Джексон, 69), Капу, Парехо (Иборра, 85), Пино, Жерар Морено.

Предупреждения: Верду (10), Парехо (81), Мохика (87), Капу (90).