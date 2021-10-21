«Вильярреал» разгромил «Янг Бойз» и догнал «Аталанту» Малиновского по очкам в группе

Бергамаски выше лишь за счет победы над «желтой субмариной»

Фото - Вильярреал

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» в гостях разгромил «Янг Бойз».

Уже к 16-й минуте «желтая субмарина» обеспечила себе комфортное преимущество в два мяча. Забили Пино и Жерар Морено. И данный разрыв держался до концовки встречи.

Элиа подарил надежду хозяевам. Однако в течение четырех минут ее снова похоронили Альберто Морено и Чуквуэзе.

«Вильярреал» опередил «Янг Бойз» и догнал «Аталанту» по очкам в группе F. У команды Руслана Малиновского, правда, преимущество по личным встречам.

Лига чемпионов. Групповой этап, третий тур

«Янг Бойз» – «Вильярреал» 1:4

Голы: Элиа, 77 – Пино, 6, Жерар Морено, 16, Альберто Морено, 88, Чуквуэзе, 90

«Янг Бойз»: фон Балльмос, Нгамале, Лаупер, Камара, Лефор (Хефти, 62), Гарсия, Эбишер, Мартинс Перейра (Ридер, 70), Фасснахт (Мамбимби, 90), Сьебатшо (Канга, 70), Элиа.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль (Манди, 83), Пау Торрес, Пино (Мойсес Гомес, 89), Парехо, Капу, Коклен (Альберто Морено, 69), Педраса, Жерар Морено, Данджума (Чуквуэзе, 89).

Предупреждения: Эбишер – Рульи