«Вильярреал» за 98-летнюю историю завоевал лишь третий трофей

«Желтая субмарина» добилась самого значимого успеха в своей истории





Фото: twitter.com/VillarrealCF

Победа «Вильярреала» над «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти – 11:10) в финале Лиги Европы принесла испанцам лишь третий трофей в своей 98-летней истории.



Ранее «желтая субмарина» завоевала лишь Кубки Интертото в 2003 и 2004 годах.

Напомним, Эмери благодаря победа в финале стал рекордсменом по числу выигранных Лиг Европы.