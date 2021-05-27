Защитник «Вильярреала» вернулся в общую группу перед финалом Лиги Европы
«Вильярреал» за 98-летнюю историю завоевал лишь третий трофей
«Желтая субмарина» добилась самого значимого успеха в своей истории
07:26
Фото: twitter.com/VillarrealCF
Победа «Вильярреала» над «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти – 11:10) в финале Лиги Европы принесла испанцам лишь третий трофей в своей 98-летней истории.
Ранее «желтая субмарина» завоевала лишь Кубки Интертото в 2003 и 2004 годах.
Напомним, Эмери благодаря победа в финале стал рекордсменом по числу выигранных Лиг Европы.
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