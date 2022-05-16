Він забивав «Динамо» у Лізі чемпіонів. Екс-гравця збірної Франції засудили на 5 років за перестрілку у нічному клубі

Ймовірно, колишній футболіст подасть апеляцію на рішення суду

Тоні Верель / Фото - lookcharms.com

Екс-форварда національної збірної Франціїзасудили на 5 років за перестрілку, яка сталася 11 років тому.Інцидент стався у 2011 році. Колишній футболіст «Нансі», «Ланса» та «Ліона» разом із трьома братами відкрив вогонь біля виходу з нічного клубу. Троє охоронців зазнали поранень.Вереля засудили до 5 років ув'язнення, 2 з них – умовно. З урахуванням вже відбутого терміну попереднього ув'язнення йому залишилося відсидіти менше року. Ймовірно, француз подасть апеляцію на рішення суду.Зазначимо, що, граючи за «Ланс», Верель забивав київському «Динамо» у Лізі чемпіонів сезону-1998/99.А тим часом нападник ПСЖ