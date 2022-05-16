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Він забивав «Динамо» у Лізі чемпіонів. Екс-гравця збірної Франції засудили на 5 років за перестрілку у нічному клубі
Ймовірно, колишній футболіст подасть апеляцію на рішення суду
Тоні Верель / Фото - lookcharms.comЕкс-форварда національної збірної Франції Тоні Вереля засудили на 5 років за перестрілку, яка сталася 11 років тому.
Інцидент стався у 2011 році. Колишній футболіст «Нансі», «Ланса» та «Ліона» разом із трьома братами відкрив вогонь біля виходу з нічного клубу. Троє охоронців зазнали поранень.
Вереля засудили до 5 років ув'язнення, 2 з них – умовно. З урахуванням вже відбутого терміну попереднього ув'язнення йому залишилося відсидіти менше року. Ймовірно, француз подасть апеляцію на рішення суду.
Зазначимо, що, граючи за «Ланс», Верель забивав київському «Динамо» у Лізі чемпіонів сезону-1998/99.
А тим часом нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе вже узгодив контракт з «Реалом».
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