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Вингер «Челси» пропустит матч с «Тоттенхэмом»

Пулишич еще не восстановился после травмы
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 сентября 08:40
Вингер «Челси» пропустит матч с «Тоттенхэмом»
Кристиан Пулишич / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что вингер команды Кристиан Пулишич пропустит матч 5-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Слова специалиста приводит Goal.

«Есть хорошие новости о Кристиане Пулишиче. Он работает по индивидуальной программе и пытается как можно скорее вернуться к полноценным тренировкам. Его не будет в составе на матч в эти выходные, поскольку он не успевает восстановиться, но он усердно работает над своей формой».

Онлайн трансляция матча «Тоттенхэм» – «Челси».

Петр Приходько
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Теги

Челси Кристиан Пулишич Томас Тухель Тоттенхэм

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