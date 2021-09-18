Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» проиграл «Челси». Как это было
Вингер «Челси» пропустит матч с «Тоттенхэмом»
Пулишич еще не восстановился после травмы
18 сентября 08:40
Кристиан Пулишич / Фото: Getty Images
Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что вингер команды Кристиан Пулишич пропустит матч 5-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Слова специалиста приводит Goal.
«Есть хорошие новости о Кристиане Пулишиче. Он работает по индивидуальной программе и пытается как можно скорее вернуться к полноценным тренировкам. Его не будет в составе на матч в эти выходные, поскольку он не успевает восстановиться, но он усердно работает над своей формой».
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