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Вингер «Челси» рассказал о сильных сторонах своего одноклубника Лукаку

Хадсон-Одои расхвалил бельгийского форварда
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:51
Вингер «Челси» рассказал о сильных сторонах своего одноклубника Лукаку
Лукаку и Хадсон-Одои / Фото: Getty Images

Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои отметил важность для команды форварда Ромелу Лукаку. Слова игрока приводит пресс-служба «синих».

«Ромелу – потрясающий игрок. Его сильные стороны очень помогают нам в атаке. Он знает, как придерживать мяч, поэтому мы можем очень хорошо действовать вокруг него. Когда мы забрасываем мячи в штрафную, он всегда рядом, чтобы попытаться пробить головой или контролировать его и вернуть игроку, стоящему за ним.

Это важный для нас игрок, и мы должны продолжать снабжать его мячами внутри и вокруг штрафной, и, надеюсь, он будет забивать»


Напомним, в последнем туре АПЛ Лукаку забил «Астон Вилле» (3:1) именно после ассиста Хадсона-Одои.

Петр Приходько
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Теги

Ромелу Лукаку Каллум Хадсон-Одои Челси

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