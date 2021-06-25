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Вингер «Динамо» заинтересовал «Лацио» и «Удинезе»

Де Пена может покинуть киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
11:36
Вингер «Динамо» заинтересовал «Лацио» и «Удинезе»
Карлос де Пена / Фото: Twitter

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена заинтересовал два итальянских клуба, сообщает Tuttomercato.

По информации источника, «Лацио» и «Удинезе» связывались с «Динамо» касательно возможного приобретения вингера.

Также источник сообщает, что Де Пеной интересуется «Бока Хуниорс».

Контракт Де Пены с «Динамо» истекает в конце 2021-го года.

Ранее стало известно, что итальянский клуб интересуется форвардом «Динамо» Владиславом Супрягой.

Петр Приходько
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Теги

Карлос де Пена Динамо Киев

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