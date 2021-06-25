Де Пеной интересуются четыре клуба из Южной и Северной Америки
Вингер «Динамо» заинтересовал «Лацио» и «Удинезе»
Де Пена может покинуть киевлян
Карлос де Пена / Фото: Twitter
Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена заинтересовал два итальянских клуба, сообщает Tuttomercato.
По информации источника, «Лацио» и «Удинезе» связывались с «Динамо» касательно возможного приобретения вингера.
Также источник сообщает, что Де Пеной интересуется «Бока Хуниорс».
Контракт Де Пены с «Динамо» истекает в конце 2021-го года.
Ранее стало известно, что итальянский клуб интересуется форвардом «Динамо» Владиславом Супрягой.
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