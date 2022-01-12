Хавбек «Динамо»: «В «Александрии» мне могут помогать расти»
Вингер «Динамо» заявил, что своим стилем похож на Неймара
18-летний игрок также рассказал о своих примерах для подражания
Назар Волошин / Фото - ФК Динамо Киев
Вингер «Динамо» Назар Волошин в интервью TalenteDor рассказал, что стилем похож на Неймара и Лукаса Моуру.
Мой пример для подражания? Неймар, Мбаппе и Мемфис Депай. Я думаю, что во мне есть что-то от Лукаса Моуры и немного от Неймара.
Моя сильная сторона – это скорость. Есть у меня и слабости, но я над ними работаю.
Ранее Волошин заявил, что у наставника «Динамо» U-19 Игоря Костюка есть что-то от Хосепа Гвардиолы.
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