«Дженоа» Шевченко добыла первые очки под руководством украинского тренера
Вингер «Дженоа»: «Мы в начале нашего путешествия с Шевченко»
Андреа Камбьязо подвел итоги матча с «Удинезе»
28 ноября 15:51
Андреа Камбьязо / фото - Getty Images
Итальянская «Дженоа», главным тренером которой является Андрей Шевченко, сыграла вничью с «Удинезе» (0:0) в матче 14-го тура Серии А. Вингер команды Шевченко Андреа Камбьязо подвел итоги матча, а также поделился мнением о работе под руководством украинского специалиста. Цитирует игрока портал Sky Sport Italia.
«Шевченко и штаб отлично подготовлены. Он не нуждается в представлении, я попытаюсь научиться всему, чему возможно.
Мы в начале путешествия, и мне кажется, что потребуется некоторое время».
Напомним, в прошлом матче «Дженоа» проиграла «Роме».
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