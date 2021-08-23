Вингер «Ливерпуля» перешел в «Лион»

В Англии игрок оказался не нужен

Джердан Шакири / фото - The Sun

Швейцарский вингер «Ливерпуля» Джердан Шакири перешел в «Лион», сообщает официальный сайт французского клуба.

«Ткачи» заплатили мерсисайдской команде 6 миллионов евро за 29-летнего игрока и подписали с ним 3-летний контракт. Еще 5 миллионов полагается «скаузерам» в качестве бонусов.



«Ливерпуль» приобрел нападающего летом 2018 года, заплатив за него «Сток Сити» 12.5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Шакири провел 22 матча в составе «красных», где отметился 5 результативными действиями.

Также швейцарец выступал в составе «Интера», «Базеля» и «Баварии». На счету игрока 2 победы в Лиге чемпионов – одна и «Ливерпулем», и одна с мюнхенцами.

Напомним, Мохаммед Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Ливерпуля».