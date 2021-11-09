Вингер «Ливерпуля»: «У Салаха и Роналду одинаковые стандарты игры»

Жота сравнил сильнейших футболистов АПЛ

Салах и Роналду / Фото: Eurosport

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота сравнил своего партнера по команде Мохаммеда Салаха и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Его слова приводит Sky Sports.

– Отличный игрок мирового класса, конечно, все это знали. Я думаю, в этом сезоне он показывает миру свою технику, забивает отличные индивидуальные голы. Это приносит нам пользу, потому что мы знаем, что у нас есть человек, который может совершить решающее действие в игре.

Соперники знают, что им нужно быть внимательными, сократить пространство, которое они оставляют для него.

– Думаете ли вы: «Ого, я дышу одним воздухом с ним, играю рядом с ним»?

– Да, впервые у меня это чувство появилось, когда я попал в сборную, сыграл с Роналду. Думаю, я пока что не могу поставить их на один уровень, потому что Роналду долго играл на высоком уровне и делает это до сих пор, но у них одинаковые стандарты игры. Когда он на поле, он очень опасный, могут забить в любой момент. Это очень полезно для меня, поскольку я могу учиться у них.



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