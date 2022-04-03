Украинцы «Шахтера» вскоре покинут страну и проведут ряд товарищеских матчей с топ-клубами Европы
Вингер «Шахтера» Тете забил за «Лион» в дебютном матче
Вышел на замену и принес победу своей новой команде
03 апреля 23:20
Тете / Фото: Getty Images
Вингер «Шахтера» Тете отличился за «Лион» голом в дебютном матче. Отметим, что Тете перешел в «Лион» на правах аренды до конца сезона.
Тете вышел на замену в матче с «Анже» при счете 2:2, а затем принес своей команде победу красивым ударом.
Обзор матча:
Напомним, «Шахтер» в ближайшее время проведет ряд товарищеских матчей с топ-клубами Европы.
Комментарии 0