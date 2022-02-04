Мякушко находится на просмотре в «Колосе»
Вингер, у которого не получилось в «Динамо», станет игроком «Колоса»
Мякушко уже находится в лагере команды из Ковалевки
Сергей Мякушко / Фото: Футбол 24
Украинский вингер Сергей Мякушко сегодня будет представлен в качестве футболиста «Колоса».
Мякушко уже находится в расположении ковалевского клуба в Турции на предсезонном сборе.
Последним клубом 28-летнего Мякушко был «Минай», который он покинул в январе. Отметим, что Мякушко является воспитанником киевского футбола.
«Колос» идет на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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