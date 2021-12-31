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Винисиус: «Если я продолжу играть так, как сейчас, то, конечно, могу взять «Золотой мяч»

Бразилец верит, что станет лучшим в мире
Футбол Примерa (Испания)
31 декабря 2021г. 13:19
Винисиус: «Если я продолжу играть так, как сейчас, то, конечно, могу взять «Золотой мяч»
Фото: Marca

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор оценил свои шансы в будущем выиграть «Золотой мяч». Слова игрока приводит Goal.com.

«Для этого я должен усердно работать. Нужно продолжать играть за «Реал», хорошо себя проявляя и всегда показывая максимум.

Если я продолжу играть так, как сейчас, то, конечно, могу взять «Золотой мяч», но главное для меня – командные победы. Хочу выиграть много трофеев с «Реалом».


Винисиус стал ключевым игроком «Реала» в нынешнем сезоне.

«Золотой мяч» в 2021-м году выиграл Лионель Месси.

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Винисиус Жуниор

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