Дубли Винисиуса и Бензема помогли «Реалу» разнести «Валенсию»
Винисиус и Бензема лидируют в бомбардирской гонке Ла Лиги
В последнем матче «Реала» оба форварда отметились голевыми дублями
09 января 09:47
Винисиус Жуниор / фото - Getty Images
Мадридский «Реал» разгромил «Валенсию» (4:1) в матче 20-го тура Примеры. Дублями в этом матче отметились Винисиус Жуниор и Карим Бензема. Оба форварда лидируют в бомбардирской гонке Ла Лиги.
На счету бразильца теперь 12 мячей в текущем розыгрыше чемпионата и он занимает второе место в рейтинге, уступая лишь Бензема, в активе которого 16 забитых мячей.Напомним, президент «Реала» хочет видеть Холанда в «Барселоне».
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