Винисиус и Бензема лидируют в бомбардирской гонке Ла Лиги

В последнем матче «Реала» оба форварда отметились голевыми дублями

Винисиус Жуниор / фото - Getty Images

Мадридский «Реал» разгромил «Валенсию» (4:1) в матче 20-го тура Примеры. Дублями в этом матче отметились Винисиус Жуниор и Карим Бензема. Оба форварда лидируют в бомбардирской гонке Ла Лиги.

На счету бразильца теперь 12 мячей в текущем розыгрыше чемпионата и он занимает второе место в рейтинге, уступая лишь Бензема, в активе которого 16 забитых мячей.