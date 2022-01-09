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Винисиус и Бензема лидируют в бомбардирской гонке Ла Лиги

В последнем матче «Реала» оба форварда отметились голевыми дублями
Футбол Примерa (Испания)
09 января 09:47
Винисиус и Бензема лидируют в бомбардирской гонке Ла Лиги
Винисиус Жуниор / фото - Getty Images

Мадридский «Реал» разгромил «Валенсию» (4:1) в матче 20-го тура Примеры. Дублями в этом матче отметились Винисиус Жуниор и Карим Бензема. Оба форварда лидируют в бомбардирской гонке Ла Лиги.

На счету бразильца теперь 12 мячей в текущем розыгрыше чемпионата и он занимает второе место в рейтинге, уступая лишь Бензема, в активе которого 16 забитых мячей.

Напомним, президент «Реала» хочет видеть Холанда в «Барселоне».
Михаил Рыбак
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Винисиус Жуниор Карим Бензема

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