Винисиус и Бензема лидируют в бомбардирской гонке Ла Лиги
Винисиус: «Играть за «Реал» – мечта»
Форвард подвел итоги матча с «Валенсией»
09 января 14:58
Винисиус Жуниор / фото - Getty Images
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился своими впечатлениями от матча 20-го тура Примеры, в котором его команда разгромила «Валенсию» (4:1), а лично он отметился голевым дублем. Слова футболиста приводит портал Marca.
«Мы играли хорошо, надо продолжать в том же духе, чтобы добиться успеха в этом сезоне.
Когда Каземиро, Модрич и Кроос играют так, как в этом матче, мы побеждаем. Играть за «Реал» – моя мечта, я хочу провести тут много лет».
Напомним, Винисиус и Бензема – лучшие бомбардиры чемпионата Испании.
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