Винисиус: «Хочу выиграть с «Шахтером» не один титул»

Бразильский защитник присоединился к команде

Винисиус Тобиас / Фото: Twitter Шахтера

Бразильский защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас поделился эмоциями от перехода в донецкий клуб. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Добро пожаловать в «Шахтер». Какие эмоции испытываешь?

– Прекрасное ощущение – переживать эту мечту здесь, в «Шахтере». Сейчас чувствую себя особенным, готов выполнять все, чего от меня потребуют. Будем вместе с командой работать над тем, чтобы 2022 год стал крутым и успешным в плане трофеев, ведь мы этого заслуживаем.

– Уже знаешь кого-то из футболистов и что известно о самом клубе?

– Много следил за Педриньо, Майконом, Фернандо, так как с ними знаком, они великолепные игроки. Счастлив, что нахожусь в этой команде, – она сильна и позволяет раскрываться. Надеюсь, смогу сделать большой вклад в игру «Шахтера».

– Тебе знаком стиль игры команды?

– Я понял, что футбол «Шахтера» – коллективная атакующая игра. Также мне импонирует взаимодействие с мячом, ведь я крайний защитник и люблю атаковать. Думаю, обладаю необходимыми качествами, чтобы быстро интегрироваться и помогать команде добиваться результата.

– Назовешь свои сильные качества на поле?

– Хорошая скорость, отличный дриблинг, опека соперника, а еще я прекрасно удерживаю мяч и имею большое желание играть.

– Какие цели ставишь перед собой в «Шахтере»?

– Главное в ближайшее время – хорошо провести сборы, а когда начнется чемпионат, хочу помогать команде побеждать и выиграть с ней не один титул.

– Что скажешь болельщикам клуба?

– Обещаю, что буду максимально отдаваться команде и делать все, чтобы мы вас радовали



Напомним, Тобиас уже провел первую тренировку в «Шахтере».