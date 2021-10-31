Дубль Винисиуса принес победу «Реалу» в большинстве над «Эльче»
Винисиус: «Мбаппе великий игрок, как Месси и Роналду»
Француз в 22 года является одним из лучших игроков планеты
31 октября 21:37
Винисиус Жуниор / фото - Real Madrid CF
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил AS на вопрос, хотел бы ли он играть в одной команде с Килианом Мбаппе:
«Любой футболист хотел бы играть с Мбаппе. Он великий игрок, как Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Он представляет новое поколение, которое приходит, чтобы остаться в футболе на долгие годы».
Французский форвард мог оказаться в мадридском клубе этим летом, но ПСЖ отказался продавать свою звезду за 200 миллионов евро.
Теперь высока вероятность того, что Мбаппе перейдет в стан «сливочных» на правах свободного агента следующим летом.
В текущем сезоне Винисиус за 14 матчей забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Бразилец уже успел нанести больше результативных выстрелов, чем за два прошлых сезона вместе взятых.
Ранее сообщалось, что у Мбаппе уже есть готовый контракт с «Реалом».
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