Винисиус: «Мбаппе великий игрок, как Месси и Роналду»

Француз в 22 года является одним из лучших игроков планеты

Винисиус Жуниор / фото - Real Madrid CF

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил AS на вопрос, хотел бы ли он играть в одной команде с Килианом Мбаппе:

«Любой футболист хотел бы играть с Мбаппе. Он великий игрок, как Криштиану Роналду и Лионель Месси. Он представляет новое поколение, которое приходит, чтобы остаться в футболе на долгие годы».

Французский форвард мог оказаться в мадридском клубе этим летом, но ПСЖ отказался продавать свою звезду за 200 миллионов евро.

Теперь высока вероятность того, что Мбаппе перейдет в стан «сливочных» на правах свободного агента следующим летом.

В текущем сезоне Винисиус за 14 матчей забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Бразилец уже успел нанести больше результативных выстрелов, чем за два прошлых сезона вместе взятых.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе уже есть готовый контракт с «Реалом».