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Винисиус: «Мне нравится играть в ответственных матчах под давлением»
Форвард мадридского «Реала»
09:56
Винисиус Жуниор / фото - Getty Images
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в интервью пресс-службе UEFA прокомментировал разгромную победу над донецким «Шахтером» (5:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мне нравится играть в ответственных матчах под давлением – для меня в этом нет ничего необычного. Важно, что тренер мне доверяет. Его поддержка тоже очень важна.
Мне всего лишь 21. У меня много времени, чтобы стать превосходным игроком. Я усиленно над этим работаю. Даже если что-то сразу не получается, потом это приходит. Я забил семь голов в этом сезоне – больше, чем в предыдущем, и это очень важно для меня.
Я всегда пробую такие финты, и обычно они у меня получаются. Но проделать такое в большом матче бывает очень непросто».
Напомним, партнер Винисиуса по команде Карим Бензема также высказался об этом матче.
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