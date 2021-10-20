Винисиус: «Мне нравится играть в ответственных матчах под давлением»

Винисиус Жуниор / фото - Getty Images

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в интервью пресс-службе UEFA прокомментировал разгромную победу над донецким «Шахтером» (5:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

Мне всего лишь 21. У меня много времени, чтобы стать превосходным игроком. Я усиленно над этим работаю. Даже если что-то сразу не получается, потом это приходит. Я забил семь голов в этом сезоне – больше, чем в предыдущем, и это очень важно для меня.

Я всегда пробую такие финты, и обычно они у меня получаются. Но проделать такое в большом матче бывает очень непросто».