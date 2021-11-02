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Винисиус может подписать контракт с «Реалом» на космическую сумму

Нынешнее соглашение бразильца со «сливочными» рассчитано до 2024 года
Футбол Примерa (Испания)
07:36
Винисиус может подписать контракт с «Реалом» на космическую сумму
Винисиус / Фото - eadfootball.com
После успешного и результативного старта сезона-2021/22 вингер «Реала» стал еще больше пользовать спросом.

«Сливочные» намерены предложить одной из главных звезд команды новое соглашение, в котором будет прописана зарплата в размере 10 миллионов евро за сезон. Об этом сообщает Marca.

Нынешний контракт бразильца рассчитан до 2024 года, а его оклад составляет 3,5 миллионов евро в сезон.

Отметим, что в текущем сезоне в активе Винисиуса 14 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых он забил девять голов и сделал три ассиста.

Ранее стало известно, что у Килиана Мбаппе уже есть готовый контракт с «Реалом».
Владимир Кириченко
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Винисиус Жуниор Реал Мадрид (футбол)

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