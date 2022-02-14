Бензема рискует пропустить матч с ПСЖ
Винисиус – о Бензема: «Таких футболистов я видел только в видеоиграх»
Полузащитник «Реала» оценил своего партнера по команде
14 февраля 14:51
Винисиус и Бензема / Фото: Getty Images
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своем одноклубнике – Кариме Бензема. Его цитирует Marca.
«Это прекрасный человек и великий игрок. Он делает все возможное, чтобы помочь мне на поле и за его пределами. Он что-то подсказывает, но, понятно, чаще делает это на поле.
Играть с таким партнером – это мечта. Таких игроков я видел только в видеоиграх, его класс поражает. Думаю, я никогда не играл с форвардами подобного уровня. Он отличается от других и дает команде очень много. Когда его нет на поле, команде его не хватает.
С самого начала он верил в меня и поддерживал. Я освобождал ему зоны, и он делал для меня то же самое. Мы стараемся довести взаимопонимание до идеала, чтобы добывать победы для клуба.
Он помогает мне больше ассистировать, больше забивать и приносить большую пользу команде»
Напомним, уже завтра «Реал» сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов.
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