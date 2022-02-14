Винисиус – о Бензема: «Таких футболистов я видел только в видеоиграх»

Винисиус и Бензема / Фото: Getty Images

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своем одноклубнике – Кариме Бензема. Его цитирует Marca.

Играть с таким партнером – это мечта. Таких игроков я видел только в видеоиграх, его класс поражает. Думаю, я никогда не играл с форвардами подобного уровня. Он отличается от других и дает команде очень много. Когда его нет на поле, команде его не хватает.

С самого начала он верил в меня и поддерживал. Я освобождал ему зоны, и он делал для меня то же самое. Мы стараемся довести взаимопонимание до идеала, чтобы добывать победы для клуба.

Он помогает мне больше ассистировать, больше забивать и приносить большую пользу команде»