Винисиус – о «Шахтере»: «Это был по-настоящему тяжелый матч против хорошей команды»

Винисиус Жуниор / Фото: Getty Images

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказался о победе над «Шахтером» (2:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

Мы должны продолжать делать то же самое, что и в первом матче. Делать забегания без мяча, и когда мы находимся с ним, то должны создавать хорошие контратаки.

Я очень доволен своей игрой, хочу продолжать в том же духе и помогать команде до конца сезона. Игра на «Бернабеу» приносит мне огромную радость. Стадион всегда меня поддерживает, и я рад, что хорошо себя показываю.

Мои ассисты? Думаю, важно оставаться спокойным, уверенным и работать как команда, чем мы всегда занимаемся на тренировках. Сейчас это работает в матчах. Я невероятно рад, что сделал очередной ассист на Бензема. Всегда хочу показывать лучшего себя, как это делает Карим, и хочу помогать ему, чтобы он снова выиграл Пичичи (бомбардирскую гонку в Ла Лиге – прим.) и получил «Золотой мяч».