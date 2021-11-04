Винисиус – о «Шахтере»: «Это был по-настоящему тяжелый матч против хорошей команды»
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказался о победе над «Шахтером» (2:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
«Это был по-настоящему тяжелый матч против хорошей команды, но мы смогли победить, что самое важное. Нам нужно продолжать в том же духе, делать, что говорит тренер, и продолжать, потому что сезон длинный. Мы должны отпраздновать эту победу, но уже сейчас нужно думать о субботе.
Мы должны продолжать делать то же самое, что и в первом матче. Делать забегания без мяча, и когда мы находимся с ним, то должны создавать хорошие контратаки.
Я очень доволен своей игрой, хочу продолжать в том же духе и помогать команде до конца сезона. Игра на «Бернабеу» приносит мне огромную радость. Стадион всегда меня поддерживает, и я рад, что хорошо себя показываю.
Мои ассисты? Думаю, важно оставаться спокойным, уверенным и работать как команда, чем мы всегда занимаемся на тренировках. Сейчас это работает в матчах. Я невероятно рад, что сделал очередной ассист на Бензема. Всегда хочу показывать лучшего себя, как это делает Карим, и хочу помогать ему, чтобы он снова выиграл Пичичи (бомбардирскую гонку в Ла Лиге – прим.) и получил «Золотой мяч».
«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но свою гибкость Де Дзерби проявил слишком поздно.
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