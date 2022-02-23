Винисиус Тобиас получил право играть за «Шахтер»

Ранее бразилец не мог быть заявлен на УПЛ

Винисиус Тобиас / Фото - ФК Шахтер Донецк

Защитнику «Шахтера» Винисиусу Тобиасу 23 февраля исполнилось 18 лет. Начиная с этого дня он может быть заявлен на УПЛ.

Дело в правилах Бразильской конфедерации футбола. Согласно ним, игрок может выступать в Европе только после достижения совершеннолетия.

«Шахтер» приобрел Тобиаса еще летом 2021 года в 17-летнем возрасте. До зимы он играл в «Интернасьонале», после чего перебрался в ряды «горняков».

Бразилец пока выступал за донецкий клуб только в неофициальных матчах.