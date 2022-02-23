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Винисиус Тобиас получил право играть за «Шахтер»
Ранее бразилец не мог быть заявлен на УПЛ
Винисиус Тобиас / Фото - ФК Шахтер Донецк
Защитнику «Шахтера» Винисиусу Тобиасу 23 февраля исполнилось 18 лет. Начиная с этого дня он может быть заявлен на УПЛ.
Дело в правилах Бразильской конфедерации футбола. Согласно ним, игрок может выступать в Европе только после достижения совершеннолетия.
«Шахтер» приобрел Тобиаса еще летом 2021 года в 17-летнем возрасте. До зимы он играл в «Интернасьонале», после чего перебрался в ряды «горняков».
Бразилец пока выступал за донецкий клуб только в неофициальных матчах.
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