Винисиус: «В «Шахтере» всегда много сильных бразильцев»

Донецкий клуб часто выходит на латиноамериканский рынок

фото - Real Madrid CF

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор ответил на слухи о том, что будучи в Бразилии вел переговоры с донецким «Шахтером»:

На поле было столько бразильцев, что вы себя чувствовали как в родном чемпионате?

«Да, мы говорили об этом. Лучше иметь больше звездных бразильцев, которые играют у нас в команде. Важно, иметь бразильских футболистов в Европе. Они здесь себя хорошо проявили, играют на высоком уровне. В «Шахтере» всегда много сильных бразильцев. Через этот клуб они попадают в Европу».

В «Шахтере» говорили, что интересовались вами.

«Шахтер» никогда не вел со мной переговоры. Однако это хорошая команда с большим количеством сильных бразильцев».

Вингер стал одним из творцов двух побед «бланкос» над «горняками». В киевском матче нападающий забил два зрелищных мяча, а во второй игре отметился двумя ассистами на Карима Бензема.

Напомним, Винисиус может подписать контракт с «Реалом» на космическую сумму.