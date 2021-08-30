«Виновные будут наказаны». В «Минае» объяснили отсутствие эмблемы УАФ на форме Селезнева

Евгений Селезнев / фото - Obozrevatel

Форвард «Миная» Евгений Селезнев вышел на матч УПЛ с «Шахтером» (1:1) без нашивки с эмблемой УАФ на форме.

На официальном сайте клуба прокомментировали это недоразумение:

Дело в том, что игровую футболку Е. Селезнева через определенные непредвиденные обстоятельства пришлось оперативно заменить в день игры. Производитель формы, за что выражаем ему благодарность, прислал новую форму, чтобы футболист смог выйти в ней на поле в матче с «Шахтером».

Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона «Слава Украине».

«Минай» готов понести штрафные санкции в отношении этой ситуации, а все ответственные понесут наказание».