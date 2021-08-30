Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако 1:2 Окончен
18:00 Лилль - Монпелье 2:1 Окончен
21:45 Реймс - ПСЖ 0:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи 1:2 Окончен
21:45 Милан - Кальяри 4:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе 2:1 Окончен
23:00 Атлетико - Вильярреал 2:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес 0:4 Окончен
17:00 Минай - Шахтер 1:1 Окончен
19:30 Заря - Ворскла 1:0 Окончен
19:30 Рух - ФК Львов 1:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Виновные будут наказаны». В «Минае» объяснили отсутствие эмблемы УАФ на форме Селезнева

Нападающий не виноват в курьезной ситуации
Футбол Украинская Премьер-лига
12:16
«Виновные будут наказаны». В «Минае» объяснили отсутствие эмблемы УАФ на форме Селезнева
Евгений Селезнев / фото - Obozrevatel

Форвард «Миная» Евгений Селезнев вышел на матч УПЛ с «Шахтером» (1:1) без нашивки с эмблемой УАФ на форме.

На официальном сайте клуба прокомментировали это недоразумение:

«ФК «Минай» со всей ответственностью заявляет, что все манипуляционные сообщение в СМИ о причастности футболиста к исчезновению соответствующего надписи на футболке – бессмысленные.

Дело в том, что игровую футболку Е. Селезнева через определенные непредвиденные обстоятельства пришлось оперативно заменить в день игры. Производитель формы, за что выражаем ему благодарность, прислал новую форму, чтобы футболист смог выйти в ней на поле в матче с «Шахтером».

Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона «Слава Украине».

«Минай» готов понести штрафные санкции в отношении этой ситуации, а все ответственные понесут наказание».

Ранее сам Селезнев прокомментировал эту ситуацию, пожаловавшись, что все до него «до****ись».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Минай Евгений Селезнев УАФ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Форвард «Миная»: «Посвящаю свой гол «Шахтеру» маме»
Форвард «Миная»: «Посвящаю свой гол «Шахтеру» маме»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:15
Селезнев - об инциденте с формой: «Почему ко мне все дое***ись?»
Селезнев - об инциденте с формой: «Почему ко мне все дое***ись?»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
1
Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Послесловие
Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:05
Кобин: «Многие журналисты называли наших молодых игроков ноунеймами»
Кобин: «Многие журналисты называли наших молодых игроков ноунеймами»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:03
«Минай» в матче с тремя удалениями отобрал очки у «Шахтера»
«Минай» в матче с тремя удалениями отобрал очки у «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 августа 19:09
Монзуль снова в деле. Марлон схлопотал две желтые карточки уже в первые 15 минут матча с «Минаем»
Монзуль снова в деле. Марлон схлопотал две желтые карточки уже в первые 15 минут матча с «Минаем»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 августа 17:51
2

Новости: Футбол

Суркис увеличит игрокам «Динамо» премиальные после 7:0 против «Колоса»
Суркис увеличит игрокам «Динамо» премиальные после 7:0 против «Колоса»
Украинская Премьер-лига
13:40
«Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем
«Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем
Премьер-Лига (Англия)
13:27
Экс-жена Мареза: «Рияд изменился после перехода в МС. Жене Кейна повезло»
Экс-жена Мареза: «Рияд изменился после перехода в МС. Жене Кейна повезло»
Премьер-Лига (Англия)
13:24
Самая высокая зарплата в АПЛ. Стали известны детали контракта Роналду с МЮ
Самая высокая зарплата в АПЛ. Стали известны детали контракта Роналду с МЮ
Премьер-Лига (Англия)
13:17
УПЛ определила лучшего игрока 6 тура
УПЛ определила лучшего игрока 6 тура
Украинская Премьер-лига
13:10
Яремчук все-таки сможет сыграть с Казахстаном, и уже вылетел в Нур-Султан
Яремчук все-таки сможет сыграть с Казахстаном, и уже вылетел в Нур-Султан
Сборная Украины
12:46
Жиру – первый игрок «Милана» за 8 лет, сделавший дубль в дебютном матче
Жиру – первый игрок «Милана» за 8 лет, сделавший дубль в дебютном матче
Серия А (Италия)
12:41
Венглинский: «Такого мощного «Динамо» не видел со времен Лобановского»
Венглинский: «Такого мощного «Динамо» не видел со времен Лобановского»
Украинская Премьер-лига
12:18
«Виновные будут наказаны». В «Минае» объяснили отсутствие эмблемы УАФ на форме Селезнева
«Виновные будут наказаны». В «Минае» объяснили отсутствие эмблемы УАФ на форме Селезнева
Украинская Премьер-лига
12:16
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
27
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
14
Все новости