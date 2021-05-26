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Вирт: «6-7 новичков помогут нам в следующем сезоне УПЛ»

«Верес» квалифицировался в элитный дивизион чемпионата Украины
Футбол Первая лига
26 мая 23:37
Вирт: «6-7 новичков помогут нам в следующем сезоне УПЛ»
Юрий Вирт / Фото: Динамомания

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал выход своей команды в УПЛ на следующий сезон.

«Клубное руководство поставило перед командой цель – за три сезона пробиться в высшую. Нам эта вершина покорилась за два года, и сейчас все мы переживаем неимоверные эмоции.

Если откровенно, то хватало и пессимистов, которые не верили, что «Верес» – дебютант первой лиги, сумеет сразу открыть дверь в класс сильнейших. Однако «Верес» захватив лидерство после первых туров, на мой взгляд, заслужил право играть в чемпионате Украины. С этим успехом хочу поздравить подопечных, клубное руководство и болельщиков, их поддержку мы всегда чувствовали.

Однако сейчас главное не останавливаться на достигнутом, а постараться обязательно занять первое место. Тогда это, действительно, будет победный путь с восклицательным знаком. Конечно, мы уже сейчас активно работаем над усилением состава, думаю, что 6-7 новичков в новом сезоне нам помогут.

Однако принимая сегодня поздравления, мы не расслабляемся. У нас еще есть не завершенные дела».


Напомним, «Верес» досрочно вышел в УПЛ после победы «ВПК-Агро» над «Агробизнесом» (2:1).

Источник: meta-ratings.com Петр Приходько
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Юрий Вирт Верес

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